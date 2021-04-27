Секс-символ велоспорта прикрывает грудь арбузом: новая серия горячих фото

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова порадовала фанатов новой серией горячих фото. Красотка сфотографировалась топлес, но на одном фото прикрыла свои пышную грудь кусочками арбуза, а на втором – просто руками.
Также девушка опубликовала серию фото в черном крохотном купальнике на фоне океана, хвастаясь своим телом в разных ракурсах.
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