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Смотреть – не пересмотреть: Марина Бех в постели и в бикини

27 апреля, 10:22

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Сексуальная легкоатлетка любит понежиться как в кровати, так и бассейне – как прыгучая украинка готовится к борьбе за победу на Олимпиаде в Токио

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Чемпионка Европы в прыжках в длину Марина Бех-Романчук, которая в Турции готовится к летней Олимпиаде в Токио, поделилась новыми пикантными снимками своего тренировочного сбора.

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Сперва красотка показала свое фото в постели, признавшись в инстаграм-сториз: "Сегодня насыщенный тренировочный день, поэтому хочется еще немножко поспать".

А выспавшись, 25-летняя легкоатлетка в голубом бикини отправилась плавать в бассейн, не забыв, стоя по пояс в воде, сделать селфи.

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Нечто похожее фолловеры Марины Бех-Романчук видели накануне, когда спортсменка тоже показала бюст сверху, только тогда прыгучая уроженка Хмельницкой области была в черном купальнике.

Добавим, что в Турции сейчас готовится еще одна красотка из нашей сборной по легкой атлетике. Накануне мы публиковали фото Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта.

Юлия Левченко в бассейне Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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спортсменка Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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