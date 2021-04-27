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Неймовірна красуня розбила серця мільйонів і ніжиться в бікіні під сонцем Коста-Ріки

27 квітня, 20:56

Олена Павлова Олена Павлова

Секс-символ американського реслинга Барбара Бланк, яка виступала під псевдонімом Келлі Келлі, проводить медовий місяць в мальовничому куточку світу

Барбара Бланк

Барбара Бланк / Фото: Instagram

Багаторічний секс-символ американського реслинга Барбара Бланк, яка виступала під псевдонімом Келлі Келлі, два тижні тому вийшла заміж і зараз проводить медовий місяць в Коста-Ріці. І не забуває ділитися з фанатами своїми гарячими фото. Раніше ми писали, що красуня-каскадер зводить з розуму своїми бікіні.

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Колишня чемпіонка федерації рестлінга WWE вибрала собі в чоловіки бізнесмена і тренера Джо Коба, який також професійний бодібілдер і пауерлифтер і допомагає коханій тримати себе в чудовій формі. До речі, до реслинга Барбі займалася гімнастикою і чирлідингом, що потім допомогло їй в рингу.

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Келлі Келлі познайомилася з Кобой на виставці собак в Нью-Йорку і закохалися з першого погляду. Минулого літа Коба запропонував рестлерші вийти заміж на схилі Каліфорнії. Для Барбі це вже другий шлюб. У 2011 році світловолоса діва познайомилася з хокеїстом Шелдоном Суреєм. Вони вирішили одружитися в Мексиці 27 лютого 2016-го, але за рік розлучилися. Дівчина вважала, що через шлюб страждала її кар'єра.

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Бланк вирішила покинути WWE через травми шиї і зайнятися модельної індустрією. Свого часу дівчина також вивчала журналістику. У WWE вона тепер знімається в основному в закулісних сегментах. Знімалася в реаліті-шоу.

Раніше героїнею нашого матеріалу була чуттєва модель купальників, яка вразила зірку футболу.

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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