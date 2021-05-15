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Ультрас зірвали матч Кривбас – Металург. Фанат бігав за суддею з палицею

Олег Люлька Олег Люлька
15 травня, 19:35
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Запорізькі фанати, незадоволені призначенням двох пенальті у ворота своєї команди, прорвалися на поле – навіть поліцейський кордон їх не зупинив
Заворушення на матчі Кривбас - Металург
Заворушення на матчі Кривбас - Металург

Матч 22-го туру Другої ліги між криворізьким Кривбасом і запорізьким Металургом на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі був перерваний на 50 хвилин через заворушення, влаштовані вболівальниками команди гостей.

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Ультрас Металурга були незадоволені діями арбітра Олексія Деревинського, який вже до 9-й хвилини зустрічі призначив два пенальті у ворота запоріжців, реалізовані господарями. Кілька фанатів Металурга, незважаючи на присутність поліції, вирвалися з трибун на поле і почали ганятися за гравцями, а також почали шукати суддів поєдинку. Один з фанатів був озброєний довгою палицею.

Рефері Олексій Дерев'янський був змушений відвести команди до роздягалень на 14-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Кривбасу. Сам суддя йшов у супроводі поліції. Майже через годину, коли всі порушники були виведені за межі стадіону, матч відновили.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь Кривбасу, що майже гарантує йому вихід до Першої ліги.

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Раніше ми розповідали, що футбольний клуб Кривбас здивував футболками для фанатів. На них написано FCKK YOU.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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