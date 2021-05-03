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Фанати перетворили ТРЦ на стадіон: яскравий протест проти коронавірусного абсурду

3 травня, 12:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Вболівальники клубу АІК влаштували акцію протесту в торговому центрі, так вони висловили свою незгоду з рішенням влади не пускати фанатів на стадіони

У Швеції через пандемію коронавірусу уболівальників не пускають на стадіон. При цьому в інші публічні місця не обмежується доступ для населення.

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Фанати клубу АІК влаштували акцію протесту проти такого абсурду. Кілька сотень уболівальників заповнили всі поверхи торгового центру, взявши з собою атрибутику. І перетворили ТРЦ в фанатську трибуну.

При такій підтримці АІК обіграв Ельфсборг (1:0).

Нагадаємо, що матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед – Ліверпуль в неділю не відбувся. Фанати МЮ влаштували акцію протесту проти американської сім'ї Глейзер, вимагаючи від неї продати клуб.

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Спершу ультрас МЮ запускали сигнальні ракети і блокували вхід в готель команди в Манчестері, потім влаштували акцію біля стадіону, після чого прорвалися всередину арени "Олд Траффорд" і вибігли на футбольне поле.

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