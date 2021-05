Фанати перетворили ТРЦ на стадіон: яскравий протест проти коронавірусного абсурду

У Швеції через пандемію коронавірусу уболівальників не пускають на стадіон. При цьому в інші публічні місця не обмежується доступ для населення.

Фанати клубу АІК влаштували акцію протесту проти такого абсурду. Кілька сотень уболівальників заповнили всі поверхи торгового центру, взявши з собою атрибутику. І перетворили ТРЦ в фанатську трибуну.

AIK fans showing the absurdity in stadiums being limited to eight persons whilst malls are open pic.twitter.com/BckNeloyas