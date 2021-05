Фанаты превратили ТРЦ в стадион: яркий протест против коронавирусного абсурда

В Швеции из-за пандемии коронавируса болельщиков не пускают на стадион. При этом в другие публичные места не ограничивается доступ для населения.

Фанаты клуба АИК устроили акцию протеста против такого абсурда. Несколько сотен болельщиков заполнили все этажи торгового центра, взяв с собой атрибутику. И превратили ТРЦ в фанатскую трибуну.

AIK fans showing the absurdity in stadiums being limited to eight persons whilst malls are open pic.twitter.com/BckNeloyas