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Фанаты превратили ТРЦ в стадион: яркий протест против коронавирусного абсурда

3 мая, 12:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщики клуба АИК устроили акцию протеста в торговом центре, так они высказали свое несогласие с решением властей не пускать фанатов на стадионы

В Швеции из-за пандемии коронавируса болельщиков не пускают на стадион. При этом в другие публичные места не ограничивается доступ для населения.

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Фанаты клуба АИК устроили акцию протеста против такого абсурда. Несколько сотен болельщиков заполнили все этажи торгового центра, взяв с собой атрибутику. И превратили ТРЦ в фанатскую трибуну.

При такой поддержке АИК обыграл Эльфсборг (1:0).

Напомним, что матч 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед – Ливерпуль в воскресенье не состоялся. Фанаты МЮ устроили акцию протеста против американской семьи Глейзер, требуя от нее продать клуб.

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Сперва ультрас МЮ запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере, затем устроили акцию около стадиона, после чего прорвались внутрь арены "Олд Траффорд" и выбежали на футбольное поле.

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