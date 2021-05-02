Фанаты сорвали матч МЮ – Ливерпуль, захватив поле "Олд Траффорд"

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Матч 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, который должен был начаться в 18:30 в воскресенье, перенесен. Причина – фанаты МЮ устроили акцию протеста против американской семьи Глейзер, требуя от нее продать клуб.

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Сперва ультрас МЮ запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере, затем устроили акцию около стадиона, после чего прорвались внутрь арены "Олд Траффорд", завладев футбольным полем.

Как сообщает Sky Sports, судьи, включая главного арбитра Майкла Оливера, прибыли на стадион. Однако команды находились в отелях и не могли их покинуть. Сначала игру отложили на час. Но в итоге постановили, что сегодня она вообще не состоится, перенеся поединок пока что на неопределенный срок.

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Отметим, что фанаты Манчестер Юнайтед уже вторую неделю выражают свое недовольство семьей Глейзер после того, как та решила стать участницей скандальной Европейской суперлиги.

Ранее фанаты МЮ прорвались на базу клуба и перекрыли выходы.

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