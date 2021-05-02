Фанати зірвали матч МЮ – Ліверпуль, захопивши поле "Олд Траффорд"

Замість футболістів команд-грандів англійської Прем'єр-ліги на газон прорвалися сотні вболівальників Манчестер Юнайтед, що вимагають усунення американських хазяїв від клубу

/ Фото: Twitter

Матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, який мав початися о 18:30 в неділю, перенесено. Причина – фанати МЮ влаштували акцію протесту проти сім'ї Глейзерів, вимагаючи від неї продати клуб.

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Спершу ультрас МЮ запускали сигнальні ракети і блокували вхід до готелю команди в Манчестері, потім влаштували акцію біля стадіону, після чого прорвалися всередину арени "Олд Траффорд", заволодівши футбольним полем.

Як повідомляє Sky Sports, судді, включаючи головного арбітра Майкла Олівера, прибули на стадіон. Однак команди перебували в готелях і не могли їх залишити. Спочатку гру відклали на годину. Але в підсумку ухвалили рішення, що сьогодні вона взагалі не відбудеться, перенісши поєдинок поки що на невизначений термін.

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Зазначимо, що фанати Манчестер Юнайтед вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення сім'єю Глейзерів після того, як та вирішила стати учасницею скандальної Європейської суперліги.

Раніше фанати МЮ прорвалися на базу клубу і перекрили виходи.

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