Український клуб здивував футболками для фанатів. На них написано FCKK YOU

Цікавий хід від клубу другої ліги чемпіонату України. Випущені оригінальні футболки з подвійним змістом, але ціни поки невідомі

Футбольний клуб Кривбас виступає в Другій лізі чемпіонату України. Але сьогодні команда по-справжньому здивувала і змогла стати головним ньюсмейкером українського футболу. Причина – анонс серії сувенірів до дня народження клубу, а саме – футболок.

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На них латинськими буквами написано FCKK YOU. Візуально напис дуже схожий на знамениту непристойну фразу англійською мовою. FCKK – це абревіатура перших літер слів "футбольний клуб Кривбас Кривий Ріг". Зі зворотного боку футболки написано "Ім'я нам Кривбас".

У клубі кажуть, що серія лімітована. Купити сувенірі поки не можна, оскільки фан-шоп Кривбасу в розробці. З наступного тижня обіцяють обробляти замовлення на сторінці клубу в Instagram. Ціни поки не називають.

У неділю Кривбас зіграє з Таврією о 15:00. У клубі заявили, що на матчі можна буде купити футболки FCKK YOU.

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Крім футболок, Кривбас випустив чашки і магніти з функцією відкривачки.

Кривбас займає третє місце в турнірній таблиці групи Б другої ліги чемпіонату України, відстаючи від Металурга на два очки і маючи гру в запасі.

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