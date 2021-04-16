Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Український клуб здивував футболками для фанатів. На них написано FCKK YOU

16 квітня, 18:06

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Цікавий хід від клубу другої ліги чемпіонату України. Випущені оригінальні футболки з подвійним змістом, але ціни поки невідомі

Футбольний клуб Кривбас виступає в Другій лізі чемпіонату України. Але сьогодні команда по-справжньому здивувала і змогла стати головним ньюсмейкером українського футболу. Причина – анонс серії сувенірів до дня народження клубу, а саме – футболок.

Реклама

На них латинськими буквами написано FCKK YOU. Візуально напис дуже схожий на знамениту непристойну фразу англійською мовою. FCKK – це абревіатура перших літер слів "футбольний клуб Кривбас Кривий Ріг". Зі зворотного боку футболки написано "Ім'я нам Кривбас".

У клубі кажуть, що серія лімітована. Купити сувенірі поки не можна, оскільки фан-шоп Кривбасу в розробці. З наступного тижня обіцяють обробляти замовлення на сторінці клубу в Instagram. Ціни поки не називають.

У неділю Кривбас зіграє з Таврією о 15:00. У клубі заявили, що на матчі можна буде купити футболки FCKK YOU.

В тренді
Гімн України не перестає звучати в Москві: ще одна наша важкоатлетка – найкраща в Європі
Реклама

Крім футболок, Кривбас випустив чашки і магніти з функцією відкривачки.

Кривбас займає третє місце в турнірній таблиці групи Б другої ліги чемпіонату України, відстаючи від Металурга на два очки і маючи гру в запасі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

сувеніри футболки Кривбас Кривий Ріг друга ліга

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020Футбол
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуніФутбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти