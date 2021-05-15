Ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург. Фанат бегал за судьей с палкой

Запорожские фанаты, недовольные назначением двух пенальти в ворота своей команды, прорвались на поле – даже полицейский кордон их не остановил

Беспорядки на матче Кривбасс - Металлург

Матч 22-го тура Второй лиги между криворожским Кривбассом и запорожским Металлургом на стадионе "Горняк" в Кривом Роге был прерван на 50 минут из-за беспорядков, устроенных болельщиками гостевой команды.

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Ультрас Металлурга были недовольны действиями арбитра Алексея Деревинского, который уже к 9-й минуте встречи назначил два пенальти в ворота запорожцев, реализованные хозяевами. Несколько фанатов Металлурга, несмотря на присутствие полиции, вырвались с трибун на поле и начали гоняться за игроками, а также принялись искать судей поединка. Один из фанатов был вооружен длинной палкой.

Рефери Алексей Деревянский был вынужден увести команды в раздевалку на 14-й минуте при счете 2:0 в пользу Кривбасса. Сам судья уходил в сопровождении полиции. Спустя почти час, когда все нарушители были выведены за пределы стадиона, матч был возобновлен.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Кривбасса, что практически гарантирует ему выход в Первую лигу.

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Ранее мы рассказывали, что футбольный клуб Кривбасс удивил футболками для фанатов. На них написано FCKK YOU.

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