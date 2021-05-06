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Кадр дня! Звезда Реала угорает со смеху после поражения от Челси

6 мая, 07:50

Олег Люлька Олег Люлька

"Ему плевать на наш клуб!" Эдар Азар возмутил фанатов мадридского клуба реакцией на проигрыш полуфинала Лиги чемпионов своей бывшей команде

Азар

Азар / Фото: Twitter

Полузащитник Реала Эден Азар взбесил фанатов мадридского клуба своей реакцией на вылет из Лиги чемпионов после вчерашнего поражения "сливочных" от Челси 0:2.

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Азар, выступавший за Челси с 2012 по 2019 год, после финального свистка подошел к игрокам лондонской команды Курту Зума и Эдуару Менди, обнялся с ними и принялся смеяться и шутить. Момент, как Азар веселится после поражения своего Реала, попал в телетрансляцию.

Британское издание Daily Mail, опубликовав новость о случившемся, цитирует одного из болельщиков Реала: "Азару на самом деле наплевать на Реал".

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Напомним, Азар перешел в Реал из Челси летом 2019 года за более чем 100 млн евро. Однако этот трансфер стал провальным для мадридцев, так как как "хрустальный" бельгиец почти не играет за них, получая одну травму за другой.

При этом недавно Азар нанял самолет, чтобы его личный парикмахер смог прилететь из Лондона в Мадрид и сделать ему прическу.

Кстати, как отмечает Daily Mail, партнеры по Реалу не доверяют Азару. "Казалось, каждый из них дважды подумал перед тем, как пасовал Эдену во время матча с Челси".

Накануне Азар сыграл за Реал 89 минут и был заменен при счете 0:2.

В финале Лиги чемпионов 29 мая в Стамбуле Челси сыграет с Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Обзор матча Челси – Реал (2:0)

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