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Фанаты МЮ порезали шины в автобусе Ливерпуля – они хотят сорвать матч

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 22:15
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Болельщики Манчестер Юнайтед продолжают протестовать против собственников клуба, они попытались сорвать матч чемпионата Англии с Ливерпулем

Сегодня должен состояться перенесенный матч 34-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Изначально игра должна была пройти 2 мая, но была перенесена из-за беспорядков болельщиков на "Олд Траффорде".

Не обошлось и на этот раз без инцидентов. Фанаты Манчестер Юнайтед заблокировали автобус Ливерпуля после отъезда от отеля в направлении стадиона. Фаны порезали покрышки в автобусе, чтобы сорвать игру.

Лишь после того, как на место происшествия прибыла полиция, страсти утихли и автобус поехал к стадиону.

В тренде

Отметим, что фанаты Манчестер Юнайтед уже несколько недель выражают свое недовольство семьей Глейзер после того, как та решила стать участницей скандальной европейской Суперлиги.

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