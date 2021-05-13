Фанаты МЮ порезали шины в автобусе Ливерпуля – они хотят сорвать матч

Сегодня должен состояться перенесенный матч 34-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Изначально игра должна была пройти 2 мая, но была перенесена из-за беспорядков болельщиков на "Олд Траффорде".
Не обошлось и на этот раз без инцидентов. Фанаты Манчестер Юнайтед заблокировали автобус Ливерпуля после отъезда от отеля в направлении стадиона. Фаны порезали покрышки в автобусе, чтобы сорвать игру.
Лишь после того, как на место происшествия прибыла полиция, страсти утихли и автобус поехал к стадиону.
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Отметим, что фанаты Манчестер Юнайтед уже несколько недель выражают свое недовольство семьей Глейзер после того, как та решила стать участницей скандальной европейской Суперлиги.