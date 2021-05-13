Фанати МЮ порізали шини в автобусі Ліверпуля – вони хочуть зірвати матч

Сьогодні має відбутися перенесений матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем. Спочатку гра повинна була пройти 2 травня, але була перенесена через заворушення уболівальників на "Олд Траффорді".
Не обійшлося і цього разу без інцидентів. Фанати Манчестер Юнайтед заблокували автобус Ліверпуля після від'їзду від готелю в напрямку стадіону. Фани порізали покришки в автобусі, щоб зірвати гру.
Лише після того, як на місце події прибула поліція, пристрасті вщухли і автобус поїхав до стадіону.
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Відзначимо, що фанати Манчестер Юнайтед вже кілька тижнів висловлюють своє невдоволення сім'єю Глейзер після того, як та вирішила стати учасницею скандальної європейської Суперліги.