Фанати МЮ порізали шини в автобусі Ліверпуля – вони хочуть зірвати матч

Вболівальники Манчестер Юнайтед продовжують протестувати проти власників клубу, вони спробували зірвати матч чемпіонату Англії з Ліверпулем

Сьогодні має відбутися перенесений матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем. Спочатку гра повинна була пройти 2 травня, але була перенесена через заворушення уболівальників на "Олд Траффорді".

Не обійшлося і цього разу без інцидентів. Фанати Манчестер Юнайтед заблокували автобус Ліверпуля після від'їзду від готелю в напрямку стадіону. Фани порізали покришки в автобусі, щоб зірвати гру.

Лише після того, як на місце події прибула поліція, пристрасті вщухли і автобус поїхав до стадіону.

Відзначимо, що фанати Манчестер Юнайтед вже кілька тижнів висловлюють своє невдоволення сім'єю Глейзер після того, як та вирішила стати учасницею скандальної європейської Суперліги.