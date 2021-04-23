Мы недооценили болельщиков – главный инвестор Суперлиги признал свою ошибку

Американский банк пообещал извлечь уроки из неудавшейся попытки создать в Европе футбольную Суперлигу. Главный спонсор турнира признался, что недооценил реакцию болельщиков

Фото: REUTERS/Matthew Childs

Финансовый спонсор Суперлиги американский инвестиционный банк JP Morgan признал свою ошибку в попытке создать в Европе футбольную Суперлигу.

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Дерзкий план по созданию закрытой элитной лиги встретили в штыки фанаты, УЕФА, ФИФА, лиги и другие европейские клубы, что вынудило свернуть проект.

"Мы явно недооценили, как эта сделка будет воспринята более широким футбольным сообществом и как она может повлиять на них в будущем. Мы извлечем уроки из этого", – цитирует заявление банка журналист Пол Келсо в Twitter.

Американский инвестиционный банк выделил 3,25 миллиарда евро в качестве стартового капитала для Суперлиги, поставив под угрозу проведение еврокубков и национальных чемпионатов.

Кстати, ранее мы писали, что Барселона не собирается покидать Суперлигу. Испанский гранд объяснил, почему клуб принял участие в организации Суперлиги, и заявил, что вместо неоправданного давления и запугивания нужен глубокий анализ ситуации.

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