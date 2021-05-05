Українська
$ 27,73
33,51

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Фанаты Челси атаковали автобус Реала перед полуфиналом, забросав его файерами

5 мая, 23:15

Елена Павлова Елена Павлова

Болельщики лондонской команды пошли по стопам коллег из Ливерпуля, однако никто из футболистов и тренерского штаба мадридского клуба не пострадал

Фанаты Челси встречают автобус

Фанаты Челси встречают автобус / Фото: Reuters

В эти минуты на лондонской арене "Стэмфорд Бридж" местный Челси принимает мадридский Реал в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча в Испании завершилась счетом 1:1. И пока английская команда ведет 1:0 после гола Тимо Вернера. Однако негостеприимно Реал в Британии встретил не только соперник, но и его фанаты.

Реклама

Читайте также: Судья меня обматерил – звездный футболист ПСЖ пожаловался после поражения МанСити

Как сообщает испанское издание Marca, болельщики Челси атаковали автобус "сливочных" перед началом матча. Фанаты встретили его у "Стэмфорд Бридж" с файерами, после чего кинули несколько дымовых шашек. Однако окна автобуса остались целые, и никто из игроков и тренерского штаба испанского клуба не пострадал.

И подобное уже случалось с Реалом в Англии. Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем фанаты бросали в автобус мадридского клуба камни и бутылки, разбив окно.

Напомним, что победитель этой пары встретится в финале с английским Манчестер Сити. А мы давали видео празднования команды Зинченко из раздевалки.

Реклама

Смотрите, как Реал и Челси играли в первом матче

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекордЛига чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСитиЛига чемпионов
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандал
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандалЛига чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов
Круче некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионовЛига чемпионов
Зинченко приравняли к Неймару после победы МанСити над ПСЖ
Зинченко приравняли к Неймару после победы МанСити над ПСЖЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять