Фанати Челсі атакували автобус Реала перед півфіналом, закидавши його фаєрами

Вболівальники лондонської команди пішли по стопах колег з Ліверпуля, проте ніхто з футболістів і тренерського штабу мадридського клубу не постраждав

Фанати Челсі зустрічають автобус / Фото: Reuters

У ці хвилини на лондонській арені "Стемфорд Брідж" місцевий Челсі приймає мадридський Реал в повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Зустріч в Іспанії завершилася рахунком 1:1. І поки англійська команда веде 1:0 після голу Тімо Вернера. Однак негостинно Реал в Британії зустрів не тільки суперник, але і його фанати.

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Як повідомляє іспанське видання Marca, вболівальники Челсі атакували автобус "вершкових" перед початком матчу. Фанати зустріли його біля "Стемфорд Брідж" з фаєрами, після чого кинули кілька димових шашок. Однак вікна автобуса залишилися цілі, і ніхто з гравців і тренерського штабу іспанського клубу не постраждав.

І подібне вже траплялося з Реалом в Англії. Перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем фанати кидали в автобус мадридського клубу камені і пляшки, розбивши вікно.

Нагадаємо, що переможець цієї пари зустрінеться у фіналі з англійським Манчестер Сіті. А ми давали відео святкування команди Зінченка з роздягальні.

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Дивіться, як Реал і Челсі грали в першому матчі