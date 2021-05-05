Русский
$ 27,73
33,51

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Фанати Челсі атакували автобус Реала перед півфіналом, закидавши його фаєрами

5 травня, 23:15

Олена Павлова Олена Павлова

Вболівальники лондонської команди пішли по стопах колег з Ліверпуля, проте ніхто з футболістів і тренерського штабу мадридського клубу не постраждав

Фанати Челсі зустрічають автобус

Фанати Челсі зустрічають автобус / Фото: Reuters

У ці хвилини на лондонській арені "Стемфорд Брідж" місцевий Челсі приймає мадридський Реал в повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Зустріч в Іспанії завершилася рахунком 1:1. І поки англійська команда веде 1:0 після голу Тімо Вернера. Однак негостинно Реал в Британії зустрів не тільки суперник, але і його фанати.

Реклама

Читайте також: Суддя мене обматюкав – зоряний футболіст ПСЖ поскаржився після поразки МанСіті

Як повідомляє іспанське видання Marca, вболівальники Челсі атакували автобус "вершкових" перед початком матчу. Фанати зустріли його біля "Стемфорд Брідж" з фаєрами, після чого кинули кілька димових шашок. Однак вікна автобуса залишилися цілі, і ніхто з гравців і тренерського штабу іспанського клубу не постраждав.

І подібне вже траплялося з Реалом в Англії. Перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем фанати кидали в автобус мадридського клубу камені і пляшки, розбивши вікно.

Нагадаємо, що переможець цієї пари зустрінеться у фіналі з англійським Манчестер Сіті. А ми давали відео святкування команди Зінченка з роздягальні.

Реклама

Дивіться, як Реал і Челсі грали в першому матчі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекорд
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекордЛіга чемпіонів 2020/21
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСітіЛіга чемпіонів 2020/21
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандал
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандалЛіга чемпіонів 2020/21
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зінченка прирівняли до Неймара після перемоги МанСіті над ПСЖ
Зінченка прирівняли до Неймара після перемоги МанСіті над ПСЖЛіга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти