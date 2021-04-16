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Украинский клуб удивил футболками для фанатов. На них написано FCKK YOU

16 апреля, 18:06

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Интересный ход от клуба Второй лиги чемпионата Украины. Выпущены оригинальные футболки с двойным смыслом, но цены пока неизвестны

Футбольный клуб Кривбасс выступает во Второй лиге чемпионата Украины. Но сегодня команда по-настоящему удивила и смогла стать главным ньюсмейкером украинского футбола. Причина – анонс серии сувениров ко дню рождения клуба, а именно – футболок.

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На них латинскими буквами написано FCKK YOU. Визуально надпись очень похожа на знаменитую неприличную фразу на английском языке. FCKK – это аббревиатура первых букв слов "футбольный клуб Кривбасс Кривой Рог". С обратной стороны футболки написано "Ім'я нам Кривбас".

В клубе говорят, что серия лимитированная. Купить сувениры пока нельзя, поскольку фан-шоп Кривбасса в разработке. Со следующей недели обещают обрабатывать заказы на странице клуба в Instagram. Цены пока не называют.

В воскресенье Кривбасс сыграет с Таврией в 15:00. В клубе заявили, что на матче можно будет купить футболки FCKK YOU.

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Кроме футболок, Кривбасс выпустил чашки и магниты с функцией открывалки.

Кривбасс занимает третье место в турнирной таблице группы Б Второй лиги чемпионата Украины, отставая от Металлурга на два очка и имея игру в запасе.

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сувениры футболки Кривбасс Кривой Рог вторая лига

Источник: Сегодня|Спорт

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