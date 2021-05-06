Кадр дня! Зірка Реала чадіє від сміху після поразки від Челсі

"Йому начхати на наш клуб!" Едар Азар обурив фанатів мадридського клубу реакцією на програш півфіналу Ліги чемпіонів своїй колишній команді

Азар / Фото: Twitter

Півзахисник Реала Еден Азар розлютив фанатів мадридського клубу своєю реакцією на виліт з Ліги чемпіонів після вчорашньої поразки "вершкових" від Челсі 0:2.

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Азар, який виступав за Челсі з 2012 по 2019 рік, після фінального свистка підійшов до гравців лондонської команди Курта Зума і Едуара Менді, обійнявся з ними і почав сміятися і жартувати. Момент, як Азар веселиться після поразки свого Реала, потрапив до телетрансляції.

Британське видання Daily Mail, опублікувавши новину про те, що трапилося, цитує одного з уболівальників Реала: "Азару насправді начхати на Реал".

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Нагадаємо, Азар перейшов до Реалу з Челсі влітку 2019 року за більш ніж 100 млн євро. Однак цей трансфер став провальним для мадридців, адже "кришталевий" бельгієць майже не грає за них, отримуючи одну травму за іншою.

При цьому нещодавно Азар найняв літак, щоб його особистий перукар зміг прилетіти з Лондона до Мадридуі зробити йому зачіску.

До речі, як зазначає Daily Mail, партнери в Реалі не довіряють Азару. "Здавалося, кожен з них двічі подумав, перш ніж віддати м'яч Едену під час матчу з Челсі".

Напередодні Азар зіграв за Реал 89 хвилин і був замінений за рахунку 0:2.

У фіналі Ліги чемпіонів 29 травня в Стамбулі Челсі зіграє з Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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Огляд матчу Челсі – Реал (2:0)