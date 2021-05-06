Русский
$ 27,73
33,28

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Кадр дня! Зірка Реала чадіє від сміху після поразки від Челсі

6 травня, 07:50

Олег Люлька Олег Люлька

"Йому начхати на наш клуб!" Едар Азар обурив фанатів мадридського клубу реакцією на програш півфіналу Ліги чемпіонів своїй колишній команді

Азар

Азар / Фото: Twitter

Півзахисник Реала Еден Азар розлютив фанатів мадридського клубу своєю реакцією на виліт з Ліги чемпіонів після вчорашньої поразки "вершкових" від Челсі 0:2.

Реклама

Азар, який виступав за Челсі з 2012 по 2019 рік, після фінального свистка підійшов до гравців лондонської команди Курта Зума і Едуара Менді, обійнявся з ними і почав сміятися і жартувати. Момент, як Азар веселиться після поразки свого Реала, потрапив до телетрансляції.

Британське видання Daily Mail, опублікувавши новину про те, що трапилося, цитує одного з уболівальників Реала: "Азару насправді начхати на Реал".

Реклама

Нагадаємо, Азар перейшов до Реалу з Челсі влітку 2019 року за більш ніж 100 млн євро. Однак цей трансфер став провальним для мадридців, адже "кришталевий" бельгієць майже не грає за них, отримуючи одну травму за іншою.

При цьому нещодавно Азар найняв літак, щоб його особистий перукар зміг прилетіти з Лондона до Мадридуі зробити йому зачіску.

До речі, як зазначає Daily Mail, партнери в Реалі не довіряють Азару. "Здавалося, кожен з них двічі подумав, перш ніж віддати м'яч Едену під час матчу з Челсі".

Напередодні Азар зіграв за Реал 89 хвилин і був замінений за рахунку 0:2.

У фіналі Ліги чемпіонів 29 травня в Стамбулі Челсі зіграє з Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Реклама

Огляд матчу Челсі – Реал (2:0)

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекорд
Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекордЛіга чемпіонів 2020/21
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті
Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСітіЛіга чемпіонів 2020/21
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандал
Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандалЛіга чемпіонів 2020/21
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів
Крутіше нікуди: Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Такого ще не було! Сльози Зінченка після виходу до фіналу Ліги чемпіонів (фото)
Такого ще не було! Сльози Зінченка після виходу до фіналу Ліги чемпіонів (фото)Ліга чемпіонів 2020/21

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти