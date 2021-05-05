Другий англійський фінал Ліги чемпіонів за 3 роки: Челсі відправив Реал відпочивати

Німецький фахівець Томас Тухель другий рік поспіль виводить свою команду у вирішальну європейську битву. А мадридці навіть з талісманом Рамосом не при справах

Челсі переграв Реал / Фото: Reuters

У другому матчі-відповіді 1/2-ї Ліги чемпіонів лондонський Челсі зробив все можливе, щоб зіграти в фіналі вперше з 2012 року. А Реал дуже хотів продовжити боротьбу за свій 14-й трофей. Однак футбольне щастя сьогодні було на боці англійців. Після нічиєї 1:1 в Мадриді лондонський клуб вивели в фінал голи Вернера і Маунта – 2:0.

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Талісманом Реала в цьому поєдинку повинен був стати Серхіо Рамос. Мадридці з початку сезону-2018/19 провели з Рамосом 14 матчів в Лізі чемпіонів і 10 з них виграли всього при одній поразці! Однак і він виявився безсилим. Хоча відкривати рахунок на 26-й хвилині міг Бензема, дуже небезпечно пробиваючи з розвороту. Але воротар Челсі був на місці.



фото Reuters

А на 28-й хвилині те, що не вдалося Бензема, зробив Вернер. Канте здорово розігнав атаку по центру і зробила передачу в штрафну на Хаверца, який намагався перекинути воротаря, а потрапив в поперечину! Але першим на м'ячі виявився Вернер і відкрив рахунок ударом головою з воротарської.

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Цікаво, що Челсі до цієї зустрічі пропускав в першому таймі 10 з останніх 16 голів. Але з Реалом вистояв і міг перемагати з розгромним рахунком. На 58-й хвилині Хаверц вискочив один на один з Куртуа, але не зміг переграти воротаря Реала, пробивши йому в ногу. А потім за сім хвилин та ж доля очікувала Канте.

Реал намагався знайти шляхи до порятунку, однак його атакам не вистачало гостроти. А на 85-й хвилині Маунт зняв всі питання стосовно переможця цієї зустрічі, розстрілявши ворота при потуранні оборони Реала – 2:0.

Раніше після гостьової нічиєї в першому матчі плей-офф Челсі проходив далі в п'яти з дев'яти випадків. Правда, в останніх двох протистоянь, що складалися за таким сценарієм, лондонці поступилися: мадридському Атлетіко в півфіналі-2013/14 і ПСЖ за правилом виїзного гола в 1/8 фіналу ЛЧ 2014/15. Але поліпшили статистику.

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А Томас Тухель другий рік поспіль виводить команду в фінал Ліги чемпіонів. У минулому році з ПСЖ він залишився без трофея, але 29 травня – все може бути...

Нагадаємо, що першим фіналістом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів вчора став англійський Манчестер Сіті з капітаном збірної України в складі. А ми давали відео святкування команди Зінченка з роздягальні.

Дивіться, як Реал і Челсі грали в першому матчі