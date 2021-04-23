Зачіска в футболі найважливіша. Зірка Реала відправив літак за перукарем

Еден Азар і Ахмед Альсанаві / Фото: Instagram
Пандемія – ще не привід відмовлятися від модної зачіски. Саме так вважає півзахисник мадридського Реала Еден Азар. Зірка збірної Бельгії нещодавно відновився після травми і відновив тренування в основній групі, у зв'язку з чим вирішив привести в порядок свою голову перед поверненням на поле.
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Футболіст Реала організував переліт свого особистого перукаря з Лондона в Мадрид. На тлі карантину дії Азара викликали обурення в Іспанії. Хоча уряд Великобританії не рекомендує зараз здійснювати другорядні міжнародні поїздки, влада Іспанії дозволяє "поїздку до місця роботи". Також Британія не знаходиться в червоній зоні для Іспанії, тому формально Азар і його стиліст не порушили карантин.
Перукар Ахмед Альсанаві, серед клієнтів якого футболісти АПЛ Джессі Лингард, Поль Погба і Теммі Абрахам, опублікував кадри своєї поїздки в Instagram. У Мадрид він відправився на розкішному літаку, сплаченому бельгійцем.
"Люди питають мене, чим я займаюся... Я стрижу волосся. Це спосіб життя. Приємно бачити, що мій брат Еден повернувся на поле", – написав Ахмед.
Раніше блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою.
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