Україна – найскладніший суперник: реакція тренера Шотландії на жеребкування ЧС-2022

Вчора відбулося жеребкування стикових матчів ЧС-2022. Збірна України у півфіналі зіграє проти Шотландії.
Тренер українців Олександр Петраков був задоволений жеребом. А ось його колега із Шотландії розчарований.
"Україна – найскладніший суперник, який міг нам потрапити. Нам буде про що подумати цієї зими, щоб сподіватися на добрі матчі у березні", – цитує Стіва Кларка BBC Sport.
Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.
Далі по темі
Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді.
Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.
Читайте також:
- Ми – фаворити! Які шанси збірної України поїхати Катар? Прогноз букмекерів
- Шотландці мають великий козир. Маркевич оцінив шанси України поїхати на ЧС-2022
- Обіграли Швецію, переможемо і Шотландію! Зінченко вірить у фартовість арени у Глазго
- На мундіалі не були з 1998 року! Хто попався Україні у плей-оф ЧС
- Один зайвий! Італія та Португалія розіграють одну путівку на ЧС-2022