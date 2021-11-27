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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Украина – самый сложный соперник: реакция тренера Шотландии на жеребьевку ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 ноября, 09:22
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Наставник шотландской сборной Стив Кларк не обрадовался тому, что его команда встретится с украинцами в стыковых матчах
Тренер сборной Шотландии Стив Кларк
Тренер сборной Шотландии Стив Кларк / Фото: REUTERS

Вчера состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Сборная Украины в полуфинале сыграет против Шотландии.

Тренер украинцев Александр Петраков был доволен жребием. А вот его коллега из Шотландии разочарован.

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"Украина – самый сложный соперник, который мог нам попасться. Нам будет о чем подумать этой зимой, чтобы надеяться на хорошие матчи в марте", – цитирует Стива Кларка BBC Sport.

Сборная Шотландии заняла второе место в своей группе после Дании. В 10 матчах шотландцы набрали 23 очка. Они опередили Израиль, Австрию, Фареры и Молдову.

Если украинцы пройдут в финал, то встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. И тоже сыграют на выезде.

Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.

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