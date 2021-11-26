Шотландці мають великий козир. Маркевич оцінив шанси України поїхати на ЧС-2022

Але це не означає, що путівка на Мундіаль уже у кишені футболістів "синьо-жовтої" дружини. Там більше команді Петракова належить грати на виїзді.

Читайте також: На мундіалі не було з 1998 року! Хто попався Україні у плей-офф ЧС

"Якщо відверто, то про таке можна було лише мріяти. Шотландія і переможець іншої пари Уельс – Австрія – суперники, що цілком прохідні. Втім, хоч нам і пощастило з жеребом, проте це аж ніяк не означає, що Україні вже відкрито шлях до Катару.

Потрібно дуже серйозно поставитися до шотландців, тим більше поєдинок пройде в Глазго і господарям буде забезпечена потужна підтримка 12 гравця – уболівальників.

Звичайно, дуже багато залежатиме від того, у кого міцніший характер і хто виявиться більш майстерним у боротьбі на "другому поверсі". Я вважаю що завдяки більш креативним діям українській збірній під силу взяти гору на полі суперника та поборотися за вихід на чемпіонат світу", – сказав Маркевич в інтерв'ю Meta-ratings.