25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Хто проти України? Онлайн жеребкування стикових матчів ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
26 листопада, 06:20
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Сьогодні наша команда дізнається, з ким боротиметься у березні наступного року за путівку на катарський мундіаль
Хто стане на нашому шляху дізнаємося 26 листопада
Хто стане на нашому шляху дізнаємося 26 листопада

Три останні європейські путівки на ЧС-2022 будуть розіграні у стикових матчах. Участь у них візьме 12 команд. 26 листопада відбудеться жеребкування! Початок о 18:00.

Формат турніру – півфінали та фінали. Команди поділені на два кошики. У першій – сіяні, у другій – несіяні. Україна потрапила до другої. З Росією ми не можемо зіграти. Півфінал точно проведемо у гостях.

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  • Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія.
  • Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія.

Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.

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Дорога життя та смерті України на ЧС-2022. На вихід України на чемпіонат світу встановлено коефіцієнт 3.50, на невихід – 1.34. Іншими словами, ймовірність попадання "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється лише у 28 відсотків, а непотрапляння – у 72 відсотки.

Дивіться огляд матчу, після якого Україна вийшла у плей-офф:

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За всю свою історію збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу. Було це далекого 2006 року, коли наша команда дійшла до чвертьфіналу.

На цей час уже відомі 13 збірних, які пробилися на мундіаль у Катарі.

Усі учасники чемпіонату світу-2022:

  • Катар – дебют
  • Англія – чемпіон (1966)
  • Аргентина – чемпіон (1978, 1986)
  • Бельгія – бронзова призерка (2018)
  • Бразилія – чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Німеччина – чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Данія – 1/4 фіналу (1998)
  • Іспанія – чемпіон (2010)
  • Нідерланди – віце-чемпіон (1974, 1978, 2010)
  • Сербія – груповий етап (2010, 2018)
  • Франція – чемпіон (1998, 2018)
  • Хорватія – віце-чемпіон (2018)

Раніше ми писали, який Зінченко приготував Франції подарунок за допомогу при виході до плей-офф.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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