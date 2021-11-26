Хто проти України? Онлайн жеребкування стикових матчів ЧС-2022

Сьогодні наша команда дізнається, з ким боротиметься у березні наступного року за путівку на катарський мундіаль

Хто стане на нашому шляху дізнаємося 26 листопада

Три останні європейські путівки на ЧС-2022 будуть розіграні у стикових матчах. Участь у них візьме 12 команд. 26 листопада відбудеться жеребкування! Початок о 18:00.

Формат турніру – півфінали та фінали. Команди поділені на два кошики. У першій – сіяні, у другій – несіяні. Україна потрапила до другої. З Росією ми не можемо зіграти. Півфінал точно проведемо у гостях.

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Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія.

Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія. Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія.

Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.

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Дорога життя та смерті України на ЧС-2022. На вихід України на чемпіонат світу встановлено коефіцієнт 3.50, на невихід – 1.34. Іншими словами, ймовірність попадання "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється лише у 28 відсотків, а непотрапляння – у 72 відсотки.

Дивіться огляд матчу, після якого Україна вийшла у плей-офф:

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За всю свою історію збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу. Було це далекого 2006 року, коли наша команда дійшла до чвертьфіналу.

На цей час уже відомі 13 збірних, які пробилися на мундіаль у Катарі.

Усі учасники чемпіонату світу-2022:

Катар – дебют

– дебют Англія – чемпіон (1966)

– чемпіон (1966) Аргентина – чемпіон (1978, 1986)

– чемпіон (1978, 1986) Бельгія – бронзова призерка (2018)

– бронзова призерка (2018) Бразилія – чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Німеччина – чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

– чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014) Данія – 1/4 фіналу (1998)

– 1/4 фіналу (1998) Іспанія – чемпіон (2010)

– чемпіон (2010) Нідерланди – віце-чемпіон (1974, 1978, 2010)

– віце-чемпіон (1974, 1978, 2010) Сербія – груповий етап (2010, 2018)

– груповий етап (2010, 2018) Франція – чемпіон (1998, 2018)

– чемпіон (1998, 2018) Хорватія – віце-чемпіон (2018)

Раніше ми писали, який Зінченко приготував Франції подарунок за допомогу при виході до плей-офф.