УЄФА не дозволить Україні зіграти проти Росії у плей-офф ЧС-2022

Стало відомо з ким українці можуть зустрітися у стикових матчах за вихід на світову першість у Катарі

Матчу Україна - Росія не буде / Фото: REUTERS

Збірна України пробилася у стикові матчі чемпіонату світу 2022 року. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

Наша команда потрапила до числа несіяних збірних. Серед потенційних суперників команди Олександра Петракова – Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Уельс.

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Серед сіяних є ще одна збірна – Росії. Але за регламентом жеребкування збірні Росії та України не зможуть скласти пару суперників. Рішення про розведення команд ухвалено виконкомом УЄФА та підтверджено ФІФА. Причина – окупація Криму та війна на Донбасі.

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Хто вже вийшов на ЧС-2022 від Європи

Сербія Іспанія Швейцарія Франція Бельгія Данія Хорватія Англія Німеччина Нідерланди

Міні-турнір за три путівки, що залишилися, на ЧС до Катару пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня, фінали – на 28/29 березня.

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