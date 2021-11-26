25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Кто против Украины? Онлайн жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 ноября, 06:20
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Сегодня наша команда узнает, с кем будет бороться в марте следующего года за путевку на катарский мундиаль
Кто станет на нашем пути узнаем 26 ноября
Кто станет на нашем пути узнаем 26 ноября

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примет 12 команд. 26 ноября пройдет жеребьевка! Начало в 18:00.

Формат турнира – полуфиналы и финалы. Команды поделены на две корзины. В первой – сеяные, во второй – несеяные. Украина попала во вторую. С Россией мы не можем сыграть. Полуфинал точно проведем в гостях.

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  • Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.
  • Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.

Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.

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Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022. На выход Украины на чемпионат мира установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.

Смотрите обзор матча, после которого Украина вышла в плей-офф:

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За всю свою историю, сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006 году, когда наша команда дошла до четвертьфинала.

На данный момент уже известны 13 сборных, которые пробились на мундиаль в Катаре.

Все участники чемпионата мира-2022:

  • Катар – дебют
  • Англия – чемпион (1966)
  • Аргентина – чемпион (1978, 1986)
  • Бельгия – бронзовый призер (2018)
  • Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Дания – 1/4 финала (1998)
  • Испания - чемпион (2010)
  • Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)
  • Сербия – групповой этап (2010, 2018)
  • Франция – чемпион (1998, 2018)
  • Хорватия – вице-чемпион (2018)

Ранее мы писали, какой Зинченко приготовил Франции подарок за помощь при выходе в плей-офф.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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