Кто против Украины? Онлайн жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Сегодня наша команда узнает, с кем будет бороться в марте следующего года за путевку на катарский мундиаль

Кто станет на нашем пути узнаем 26 ноября

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примет 12 команд. 26 ноября пройдет жеребьевка! Начало в 18:00.

Формат турнира – полуфиналы и финалы. Команды поделены на две корзины. В первой – сеяные, во второй – несеяные. Украина попала во вторую. С Россией мы не можем сыграть. Полуфинал точно проведем в гостях.

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Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.

Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия. Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.

Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.

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Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022. На выход Украины на чемпионат мира установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.

Смотрите обзор матча, после которого Украина вышла в плей-офф:

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За всю свою историю, сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006 году, когда наша команда дошла до четвертьфинала.

На данный момент уже известны 13 сборных, которые пробились на мундиаль в Катаре.

Все участники чемпионата мира-2022:

Катар – дебют

– дебют Англия – чемпион (1966)

– чемпион (1966) Аргентина – чемпион (1978, 1986)

– чемпион (1978, 1986) Бельгия – бронзовый призер (2018)

– бронзовый призер (2018) Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)

– чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Дания – 1/4 финала (1998)

– 1/4 финала (1998) Испания - чемпион (2010)

- чемпион (2010) Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)

– вице-чемпион (1974, 1978, 2010) Сербия – групповой этап (2010, 2018)

– групповой этап (2010, 2018) Франция – чемпион (1998, 2018)

– чемпион (1998, 2018) Хорватия – вице-чемпион (2018)

Ранее мы писали, какой Зинченко приготовил Франции подарок за помощь при выходе в плей-офф.