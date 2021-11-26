Один зайвий! Італія та Португалія розіграють одну путівку на ЧС-2022

У Швейцарії визначився суперник збірної України у боротьбі за путівку на мундіаль у Катарі

Хто з грандів пропустить Мундіаль – Італія чи Португалія? / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 листопада, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів ЧС-2022. Ми вели онлайн жеребкування плей-оф ЧС-2022 у мультимедійній студії нашого сайту.

Збірна України боротиметься за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Свій півфінальний матч команда Петракова зіграє на виїзді.

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У разі перемоги над Шотландією Україна поміряється силами з переможцем пари Уельс – Австрія .

Усі пари плей-оф:

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

Росія – Польща

Швеція – Чехія

Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина

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12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фіналах – трьох найсильніших, хто й отримає три путівки до Катару.

Плей-оф складатиметься з півфіналів (24 березня 2022 року) та фіналів (29 березня 2022 року) у форматі одноматчевих протистоянь.

Фінальний раунд чемпіонату світу в Катарі проходитиме в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.