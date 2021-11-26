Один зайвий! Італія та Португалія розіграють одну путівку на ЧС-2022

Сьогодні, 26 листопада, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів ЧС-2022. Ми вели онлайн жеребкування плей-оф ЧС-2022 у мультимедійній студії нашого сайту.
Збірна України боротиметься за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Свій півфінальний матч команда Петракова зіграє на виїзді.
У разі перемоги над Шотландією Україна поміряється силами з переможцем пари Уельс – Австрія .
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Усі пари плей-оф:
- Шотландія – Україна
- Уельс – Австрія
- Росія – Польща
- Швеція – Чехія
- Італія – Північна Македонія
- Португалія – Туреччина
12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фіналах – трьох найсильніших, хто й отримає три путівки до Катару.
Плей-оф складатиметься з півфіналів (24 березня 2022 року) та фіналів (29 березня 2022 року) у форматі одноматчевих протистоянь.
Фінальний раунд чемпіонату світу в Катарі проходитиме в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.