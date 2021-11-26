Один лишний! Италия и Португалия разыграют одну путевку на ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Мы вели онлайн жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 в мультимедийной студии нашего сайта.
Сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.
В случае победы над Шотландией, Украина сыграет с победителем пары Уэльс – Австрия.
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Все пары плей-офф:
- Шотландия – Украина
- Уэльс – Австрия
- Россия – Польша
- Швеция – Чехия
- Италия – Северная Македония
- Португалия – Турция
12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар.
Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний.
Финальный раунд чемпионатf мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.