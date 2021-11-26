Обіграли Швецію, переможемо і Шотландію! Зінченко вірить у фартовість арени у Глазго

Півзахисник збірної України не з чуток знайомий із британським футболом і залишився задоволений жеребкуванням плей-оф ЧС-2022

Олександру Зінченку добре знає британський футбол / Фото: Reuters

Національна команда Україна дізналася свого суперника, з яким зустрінеться у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. Олександр Зінченко прокоментував майбутнього суперника у плей-оф.

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"Гріх скаржитися, хороший жереб. Перший матч уже буде як фінал. У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника. Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон. У нас у збірній усі гравці виступають у єврокубках, у всіх є досвід подібних матчів. І нещодавно на Євро зіграли, і я сподіваюся, що це допоможе нам у березневих матчах", – сказав Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу vZbirna.

Зазначимо, що у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію (2:1) на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Тоді героєм поєдинку став Артем Довбик, чий вирішальний гол вивів українців до 1/4 чемпіонату Європи.

Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що свій півфінальний поєдинок проти Шотландії збірна України проведе на виїзді 24 березня.

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Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді. Фінальний матч відбудеться 29 березня.

Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

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Дивіться всі пари суперників у плей-оф відбору на ЧС-2022.