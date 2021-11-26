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Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
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Обіграли Швецію, переможемо і Шотландію! Зінченко вірить у фартовість арени у Глазго

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 листопада, 19:48
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Півзахисник збірної України не з чуток знайомий із британським футболом і залишився задоволений жеребкуванням плей-оф ЧС-2022
Олександру Зінченку добре знає британський футбол
Олександру Зінченку добре знає британський футбол / Фото: Reuters

Національна команда Україна дізналася свого суперника, з яким зустрінеться у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. Олександр Зінченко прокоментував майбутнього суперника у плей-оф.

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"Гріх скаржитися, хороший жереб. Перший матч уже буде як фінал.

У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника.

Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон.

У нас у збірній усі гравці виступають у єврокубках, у всіх є досвід подібних матчів. І нещодавно на Євро зіграли, і я сподіваюся, що це допоможе нам у березневих матчах", – сказав Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу vZbirna.

Зазначимо, що у 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію (2:1) на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Тоді героєм поєдинку став Артем Довбик, чий вирішальний гол вивів українців до 1/4 чемпіонату Європи.

Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що свій півфінальний поєдинок проти Шотландії збірна України проведе на виїзді 24 березня.

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Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді. Фінальний матч відбудеться 29 березня.

Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

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Дивіться всі пари суперників у плей-оф відбору на ЧС-2022.

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38
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15
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38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
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