На мундіалі не були з 1998 року! Хто попався Україні у плей-офф ЧС

Шотландці пробилися у стикові матчі чемпіонату світу з не найсильнішої групи. І провалили Євро-2020

Україна зіграє з Шотландією у гостях

Сьогодні збірна України дізналася суперника по плей-офф чемпіонату світу. У березні зіграємо проти Шотландії.

У відбірному турнірі шотландці набрали 23 очки у 10 матчах. І посіли друге місце за Данією.

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Усі результати Шотландії у відборі на ЧС-2022:

Данія – 0:2, 2:0

Австрія – 2:2, 1:0

Ізраїль – 1:1, 3:2

Фарери – 4:0, 1:0

Молдова – 1:0, 2:0

Найкращими бомбардирами у кваліфікації стали 26-річний Ліндон Дайкс із Квінз Парк Рейнджерс та 27-річний Джон МакГінн з Астон Вілли. Вони забили по чотири м'ячі.

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Історія протистояння

Команди зіграли два матчі між собою. У відборі до Євро-2008. Вдома Україна виграла – 2:0. А ось у гостях зазнала фіаско – 1:3.

Як зіграли на Євро-2020

Збірна Шотландії на чемпіонаті світу не грала із 1998 року! Але цього року виступила на Євро-2020. Зайняла останнє місце у групі з Англією, Хорватією та Чехією.