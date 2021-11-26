"Молив Бога, щоб не Італія та Португалія". Петраков задоволений жеребкуванням

Сьогодні у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу у Катарі. Своїми враженнями від суперника у плей-оф поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.
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"Хороше жеребкування для нас. Молив Бога, щоб нам не випала Італія чи Португалія.
Я хотів, щоб нам попався хтось із британських команд. Я навіть не дивився їхньої гри.
Звісно, дві гри на виїзді. Було б круто, щоб ми один матч зіграли вдома, але тут нічого не вдієш. Почнемо вивчати, готуватимемося", – сказав Петраков в інтерв'ю Youtube-каналу" vZbirna.
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Нагадаємо, збірна України гратиме за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Свій півфінальний матч команда Петракова зіграє на виїзді.
У разі перемоги над Шотландією, Україна поміряється силами з переможцем пари Уельс – Австрія.
Півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня, а фінальні 29 березня 2022 року.