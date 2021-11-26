Оце пощастило! Шикарний жереб для збірної України

Щоб потрапити на світову першість у Катарі українській команді потрібно буде виграти два матчі у березні наступного року

Україна вирішальний матч проведе з Боснією / Фото: Reuters

Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна України потрапила до групи несіяних, а значить суперника по півфіналу нам діставали з сильнішого кошика.

Це збірна Шотландії. Вона буде господарем поля у матчі з українцями.

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Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді.

Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.

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До речі, напередодні жеребкування вболівальники найбільше хотіли, щоб Україна зіграла з Уельсом. 32% тих, хто проголосував, мріяли побачити матч України проти Гарета Бейла та компанії. На другому місці були шотландці.