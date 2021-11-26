Найкращий суперник для збірної України: уболівальники зробили несподіваний вибір

Сьогодні Збірна України дізнається ім'я суперника з плей-офф відбору на ЧС-2022. До жеребкування ще залишається небагато часу, а результати голосування серед уболівальників уже відомі

Українські вболівальники хочуть матч проти Уельсу / Фото: Getty Images

На сайті Segodnya.ua проходило опитування, кого вболівальники збірної України хочуть бачити в якості суперника команди Олександра Петракова. Онлайн жеребкування плей-офф ЧС-2022 пройде на нашому сайті.

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Уболівальники з невеликою перевагою віддали перевагу збірній Уельсу. 32% тих, хто проголосував, хочуть побачити матч України портив Гарета Бейла і компанії.

Уельс посів друге місце у групі з Бельгією, Чехією, Естонією та Білоруссю. Вони здобули чотири перемоги у відборі, тричі зіграли внічию та один раз програли.

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Друге місце серед найбажаніших суперників збірної України посіла збірна Шотландії – 30 відсотків голосів.

Цікаво, що українські вболівальники найбільше не хотіли грати зі збірною Португалії Кріштіану Роналду. Вище навіть виявився діючий чемпіон Європи Італія.

Як пройде жеребкування

У плей-офф відбору на ЧС-2022 візьмуть участь 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також ще дві команди, що вийшли в стики через Лігу націй. Вони будуть поділені на шість пар.

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Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія

Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Україна потрапила до числа несіяних, тож півфінал точно проведе у гостях. Нашим суперником гарантовано не стане Росія, оскільки УЄФА продовжує розводити наші команди.

Півфінальні матчі заплановані на 24 березня 2022 року, фінальні – 29 березня.