25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Найкращий суперник для збірної України: уболівальники зробили несподіваний вибір

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 13:52
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Сьогодні Збірна України дізнається ім'я суперника з плей-офф відбору на ЧС-2022. До жеребкування ще залишається небагато часу, а результати голосування серед уболівальників уже відомі
Українські вболівальники хочуть матч проти Уельсу
Українські вболівальники хочуть матч проти Уельсу / Фото: Getty Images

На сайті Segodnya.ua проходило опитування, кого вболівальники збірної України хочуть бачити в якості суперника команди Олександра Петракова. Онлайн жеребкування плей-офф ЧС-2022 пройде на нашому сайті.

Читайте також: список трансляцій жеребкування плей-офф ЧС-2022

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Уболівальники з невеликою перевагою віддали перевагу збірній Уельсу. 32% тих, хто проголосував, хочуть побачити матч України портив Гарета Бейла і компанії.

Уельс посів друге місце у групі з Бельгією, Чехією, Естонією та Білоруссю. Вони здобули чотири перемоги у відборі, тричі зіграли внічию та один раз програли.

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Друге місце серед найбажаніших суперників збірної України посіла збірна Шотландії – 30 відсотків голосів.

Цікаво, що українські вболівальники найбільше не хотіли грати зі збірною Португалії Кріштіану Роналду. Вище навіть виявився діючий чемпіон Європи Італія.

Як пройде жеребкування

У плей-офф відбору на ЧС-2022 візьмуть участь 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також ще дві команди, що вийшли в стики через Лігу націй. Вони будуть поділені на шість пар.

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  • Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія
  • Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Україна потрапила до числа несіяних, тож півфінал точно проведе у гостях. Нашим суперником гарантовано не стане Росія, оскільки УЄФА продовжує розводити наші команди.

Півфінальні матчі заплановані на 24 березня 2022 року, фінальні – 29 березня.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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