Тренер "Інтера" показав середній палець босові "Юве". Той його у відповідь обматюкав

Відео скандальних пристрастей в півфінальному матчі Кубка Італії в Турині

Матч в Турині, в якому "Ювентус" зіграв 0:0 з "Інтером" і за сумою двох зустрічей вийшов до фіналу Кубка Італії, відзначився скандалом.

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Після першого тайму тренер "Інтера" Антоніо Конте образив босів "Ювентуса" на трибунах, показавши їм середній палець, йдучи до роздягальні.

Відповідне відео опубліковано в Twitter італійського журналіста Ромео Агресті.

А після закінчення гри вже президент "Юве" Андреа Аньєллі вибухнув тирадою до Конте, сказавши: "Пішов н*****. Стули пельку, гівнюче".

Коментар Конте стосовно цих подій уже пролунав. "Ювентус" має казати правду. Думаю, четвертий суддя чув і бачив, що відбувалося протягом усього матчу. На мій погляд, вони мають бути більш ввічливими. Їм потрібно більше поваги до тих, хто працює", – наводить слова коуча "Інтера" Football Italia з посиланням на Rai 1.

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Конте і Аньєллі / Фото: Twitter

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Нагадаємо, що Конте очолював "Ювентус" з 2011 по 2014 рік. Колись вони з Аньєллі були друзями.

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