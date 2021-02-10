Тренер "Интера" показал средний палец боссу "Юве". Тот его в ответ обматерил

Матч в Турине, в котором "Ювентус" сыграл 0:0 с "Интером" и по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Италии, отметился скандалом.

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После первого тайма тренер "Интера" Антонио Конте оскорбил боссов "Ювентуса" на трибунах, показав им средний палец по пути в раздевалку.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter итальянского журналиста Ромео Агрести.

А по окончании игры уже президент "Юве" Андреа Аньелли разразился тирадой в адрес Конте, сказав: "Пошел н****. Заткнись, засранец".

Комментарий Конте по поводу этих событий уже прозвучал. "Ювентус" должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше уважения к тем, кто работает", – приводит слова коуча "Интера" Football Italia со ссылкой на Rai 1.

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Конте и Аньелли / Фото: Twitter

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Напомним, что Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Некогда они с Аньелли были друзьями.

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