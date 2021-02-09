Роналду став ближче ще до одного трофею: "Ювентус" – перший фіналіст Кубка Італії

За сумою двох зустрічей туринці пройшли "Інтер"

Сьогодні визначився перший фіналіст Кубка Італії. Ним став туринський "Ювентус". ми вели онлайн матчу "Ювентус" – "Інтер" .

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Минулого тижня "Ювентус" обіграв "Інтер" в першому поєдинку Кубка в гостях з дублем Кріштіану Роналду – 2:1. У матчі-відповіді вболівальники голів так і не дочекалися. Хоча два відмінні моменти упустив Роналду. Точніше, виручив "Інтер" Ханданович.

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Нічия – 0:0 за сумою двох матчів виводить у фінал "Ювентус". Суперник туринського клубу визначиться завтра в поєдинку "Аталанта" – "Наполі". Перша зустріч цих команд завершилася без голів.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду займає третє місце в рейтингу найкращих бомбардирів світу на клубному рівні. У португальця 661 гол. Вище тільки Пеле і Ромаріо.

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Дивіться, як вміє забивати Роналду:

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