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Роналду і Мессі є до чого прагнути: рейтинг кращих бомбардирів світу

9 лютого, 23:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Найбільше на клубному рівні забивав Ромаріо

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики склала рейтинг кращих бомбардирів в історії на клубному рівні. У нього включені гравці, на рахунку яких 500 і більше забитих м'ячів.

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Перше місце в рейтингу у бразильського нападника Ромаріо – 689 голів. Далі йде Пеле – 684 голи. Наздоганяють бразильський дует Кріштіану Роналду (661) і Ліонель Мессі (651). З діючих футболістів в список недавно увійшов Златан Ібрагімович.

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Бомбардири за версією IFFHS:

  1. Ромаріо (Бразилія) – 689
  2. Пеле (Бразилія) – 684
  3. Кріштіану Роналду (Португалія) – 661
  4. Йозеф Біцан (Австрія) – 656
  5. Ліонель Мессі (Аргентина) – 651
  6. Ференц Пушкаш (Угорщина) – 645
  7. Джиммі Джонс (Північна Ірландія) – 635
  8. Джо Бембрік (Північна Ірландія) – 593
  9. Ейсебіо (Португалія) – 581
  10. Герд Мюллер (Німеччина) – 566
  11. Гленн Фергюсон (Північна Ірландія) – 562
  12. Фернанду Пейротеу (Португалія) – 538
  13. Джиммі Макгрорі (Шотландія) – 538
  14. Уве Зеєлер (Німеччина) – 508
  15. Златан Ібрагімович (Швеція) – 501
  16. Альфредо Ді Стефано (Аргентина) – 500

Раніше ми писали, що Роналду зайняв перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу , Обійшовши чеха Йозефа Біцау.

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