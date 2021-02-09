Роналду і Мессі є до чого прагнути: рейтинг кращих бомбардирів світу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики склала рейтинг кращих бомбардирів в історії на клубному рівні. У нього включені гравці, на рахунку яких 500 і більше забитих м'ячів.

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Перше місце в рейтингу у бразильського нападника Ромаріо – 689 голів. Далі йде Пеле – 684 голи. Наздоганяють бразильський дует Кріштіану Роналду (661) і Ліонель Мессі (651). З діючих футболістів в список недавно увійшов Златан Ібрагімович.

Бомбардири за версією IFFHS:

Ромаріо (Бразилія) – 689 Пеле (Бразилія) – 684 Кріштіану Роналду (Португалія) – 661 Йозеф Біцан (Австрія) – 656 Ліонель Мессі (Аргентина) – 651 Ференц Пушкаш (Угорщина) – 645 Джиммі Джонс (Північна Ірландія) – 635 Джо Бембрік (Північна Ірландія) – 593 Ейсебіо (Португалія) – 581 Герд Мюллер (Німеччина) – 566 Гленн Фергюсон (Північна Ірландія) – 562 Фернанду Пейротеу (Португалія) – 538 Джиммі Макгрорі (Шотландія) – 538 Уве Зеєлер (Німеччина) – 508 Златан Ібрагімович (Швеція) – 501 Альфредо Ді Стефано (Аргентина) – 500

Раніше ми писали, що Роналду зайняв перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу , Обійшовши чеха Йозефа Біцау.

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