Русский
$ 28,2
34,15
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Найкращий в історії! Роналду посів перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу

21 січня, 08:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалець забив 60 м'ячів на професійному рівні

"Ювентус" став переможцем Суперкубку Італії. З рахунком 2:0 "Юве" обіграв "Наполі". Рахунок у матчі відкрив Кріштіану Роналду. Цей гол – історичний.

Реклама

Роналду став найкращим бомбардиром в історії професійного футболу. 35-річний португалець забив 760 м'ячів у професійній кар'єрі. Це допомогло йому випередити австрійця Йозефа Біцана (759).

Читайте також: Рейтинг найкращих бомбардирів століття: є Мальдіви і Сінгапур, але без України

В тренді
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Заради справедливості скажемо, що свої 760 голів Роналду забив у 1040 матчах. А Біцану для 759 голів потрібно було провести 495 матчів.

Реклама

На третьому місці рейтингу – легендарний бразилець Пеле, в якого 757 голів в офіційних матчах.

Ми повідомляли вже, що Мессі перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, забивши 644-й м'яч. Правда, "Сантос", за який виступав Пеле, просить враховувати для рекорду з голів за всю кар'єру забиті м'ячі бразильця в товариських матчах. А таких набереться 1289!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин бомбардир
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол
Ребров став найлютішим ворогом
Ребров став найлютішим ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями"Футбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти