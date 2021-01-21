Найкращий в історії! Роналду посів перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу

"Ювентус" став переможцем Суперкубку Італії. З рахунком 2:0 "Юве" обіграв "Наполі". Рахунок у матчі відкрив Кріштіану Роналду. Цей гол – історичний.

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Роналду став найкращим бомбардиром в історії професійного футболу. 35-річний португалець забив 760 м'ячів у професійній кар'єрі. Це допомогло йому випередити австрійця Йозефа Біцана (759).

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Заради справедливості скажемо, що свої 760 голів Роналду забив у 1040 матчах. А Біцану для 759 голів потрібно було провести 495 матчів.

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На третьому місці рейтингу – легендарний бразилець Пеле, в якого 757 голів в офіційних матчах.

Ми повідомляли вже, що Мессі перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, забивши 644-й м'яч. Правда, "Сантос", за який виступав Пеле, просить враховувати для рекорду з голів за всю кар'єру забиті м'ячі бразильця в товариських матчах. А таких набереться 1289!

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