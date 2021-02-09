Роналду и Месси есть к чему стремиться: рейтинг лучших бомбардиров мира

Больше всех на клубном уровне забивал Ромарио

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне. В него включены игроки, на счету которых 500 и более забитых мячей.

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Первое место в рейтинге у бразильского нападающего Ромарио – 689 голов. Далее идет Пеле – 684 гола. Догоняют бразильский дуэт Криштиану Роналду (661) и Лионель Месси (651). Из действующих футболистов в список недавно вошел Златан Ибрагимович.

Лучшие бомбардиры по версии IFFHS:

Ромарио (Бразилия) – 689 Пеле (Бразилия) – 684 Криштиану Роналду (Португалия) – 661 Йозеф Бицан (Австрия) – 656 Лионель Месси (Аргентина) – 651 Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645 Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635 Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593 Эйсебио (Португалия) – 581 Герд Мюллер (Германия) – 566 Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) – 562 Фернанду Пейротеу (Португалия) – 538 Джимми Макгрори (Шотландия) – 538 Уве Зеелер (Германия) – 508 Златан Ибрагимович (Швеция) – 501 Альфредо Ди Стефано (Аргентина) – 500

Ранее мы писали, что Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола, обойдя чеха Йозефа Бицана.

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