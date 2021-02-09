Роналду и Месси есть к чему стремиться: рейтинг лучших бомбардиров мира

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне. В него включены игроки, на счету которых 500 и более забитых мячей.
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Первое место в рейтинге у бразильского нападающего Ромарио – 689 голов. Далее идет Пеле – 684 гола. Догоняют бразильский дуэт Криштиану Роналду (661) и Лионель Месси (651). Из действующих футболистов в список недавно вошел Златан Ибрагимович.
Лучшие бомбардиры по версии IFFHS:
- Ромарио (Бразилия) – 689
- Пеле (Бразилия) – 684
- Криштиану Роналду (Португалия) – 661
- Йозеф Бицан (Австрия) – 656
- Лионель Месси (Аргентина) – 651
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645
- Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635
- Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593
- Эйсебио (Португалия) – 581
- Герд Мюллер (Германия) – 566
- Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) – 562
- Фернанду Пейротеу (Португалия) – 538
- Джимми Макгрори (Шотландия) – 538
- Уве Зеелер (Германия) – 508
- Златан Ибрагимович (Швеция) – 501
- Альфредо Ди Стефано (Аргентина) – 500
Ранее мы писали, что Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола, обойдя чеха Йозефа Бицана.
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