"Ювентус" – "Інтер": онлайн-трансляція повторного матчу Кубка Італії

У вівторок визначається перший фіналіст Кубка Італії. У повторній битві грандів в Турині зустрічаються "Ювентус" та "Інтер". Минулого тижня "Ювентус" обіграв "Інтер" в першому матчі Кубка в гостях з дублем Кріштіану Роналду. Тепер же міланська команда намагається взяти реванш на полі чемпіона. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями і цікавими мультимедіа.

"Ювентус" – "Інтер"

Читати онлайн можна за цим посиланням.

Розклад сил. Перевага після першої зустрічі дає явну фору підопічним Андреа Пірло. Правда, тиждень тому керманич "Інтера" Антоніо Конте не міг розраховувати на свого головного форварда Ромелу Лукаку. Але тепер бельгієць готовий кинутися в бій, відсидівши дискваліфікацію за сутичку зі Златаном Ібрагімовичем.

Лукаку і Ібрагімович / Фото: Reuters

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У чемпіонаті Італії "Інтер" займає друге місце, випереджаючи "Юве" на п'ять очок, але зігравши на матч більше. В останньому турі обидва суперники здобули перемоги з однаковим рахунком 2:0. Туринці впоралися вдома з "Ромою", а опонент взяв три очки у Флоренції.

Прогнози. Букмекерські контори фаворитами матчу на "Альянц Стедіум" вважають гостей з Мілану. Коефіцієнт на їхню перемогу – 2.55, тоді як на господарів – 2.80, на нічию в основний час – 3.45. А ось путівку до фіналу практично беззастережно віддають "Ювентусу", коефіцієнт на прохід господарів – 1.30, на шанс "Інтера" – 3.75.

Можна згадати одне з попередніх протистоянь італійських грандів.

Де дивитися. На українському телебаченні поєдинок не покажуть, але його можна у вільному доступі подивитися на YouTube-каналі італійської Серії А.

Дізнайтеся, що матч команди Зінченка в Лізі чемпіонів перенесли ближче до України.

Дивіться, як "Інтер" на днях обіграв "Фіорентину" на виїзді в чемпіонаті Італії:

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