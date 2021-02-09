Роналду стал ближе к еще одному трофею: "Ювентус" – первый финалист Кубка Италии

По сумме двух встреч туринцы прошли "Интер"

Сегодня определился первый финалист Кубка Италии. Им стал туринский "Ювентус". Мы вели онлайн матча "Ювентус" – "Интер".

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На прошлой неделе "Ювентус" обыграл "Интер" в первом поединке Кубка в гостях с дублем Криштиану Роналду – 2:1. В ответной встрече болельщики голов так и не дождались. Хотя два отличных момента упустил Роналду. Точнее, выручил "Интер" Ханданович.

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Ничья – 0:0 по сумме двух матчей выводит в финал "Ювентус". Соперник туринского клуба определится завтра в поединке "Аталанта" – "Наполи". Первая встреча этих команд завершилась без голов.

Напомним, что Криштиану Роналду занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров мира на клубном уровне. У португальца 661 гол. Выше только Пеле и Ромарио.

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Смотрите, как умеет забивать Роналду:

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