Роналду – "злодюжка"! Огляд вольової перемоги "Ювентуса" над "Інтером"

Кріштіану Роналду став героєм першого півфінального матчу Кубку Італії, в якому завдяки його дублю "Ювентус" обіграв на виїзді "Інтер" 2:1.
Свій перший гол португалець забив з пенальті, потужним ударом мало не порвавши сітку воріт "Інтера". А перемогу туринцям Кріштіану приніс, "обікравши" захисника міланців Бастоні та їхнього кіпера Хандановича і спрямувавши м'яч до порожніх воріт.
Зазначимо, що повторна зустріч цих команд відбудеться в Турині 9 лютого. У ній "Інтеру" вже зможе допомогти Лукаку, який пропускав цей поєдинок через одноматчеву дискваліфікацію за сутичку з Ібрагімовичем.
Огляд матчу "Інтер" – "Ювентус" (1:2)
"Інтер" – "Ювентус" – 1:2
Голи: Мартінес, 9 – Роналду, 25 (пенальті), 35
"Інтер": Ханданович – Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Пінамонті, 86) – Дарміан, Барелла, Брозович (Сенсі, 86), Відаль (Еріксен, 72), Янг (Перішич, 66) – Мартінес, Санчес
"Ювентус": Буффон – Куадрадо, Де Лігт, Деміраль, Алекс Сандро – Бернардескі (Даніло, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабйо, Маккені (К'єлліні, 89) – Кулусевські (К'єза, 89), Роналду (Мората, 77)
Попередження: Янг, 26, Відаль, 38, Санчес, 90+1 – Деміраль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лігт, 47, Артур, 87
Володар другої путівки до фіналу Кубку Італії визначиться в протистоянні "Наполі" і "Аталанти", склад якої днями поповнив Віктор Коваленко. Матчі в цій парі відбудуться 4 і 10 лютого.
Дивіться, як "Ювентус" обігрував у Серії А "Сампдорію"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк