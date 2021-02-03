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Роналду – "злодюжка"! Огляд вольової перемоги "Ювентуса" над "Інтером"

3 лютого, 08:37

Олег Люлька Олег Люлька

Дубль Кріштіану дав змогу туринцям виграти перший матч 1/2 Кубку Італії. Дивіться, як це було

Кріштіану Роналду став героєм першого півфінального матчу Кубку Італії, в якому завдяки його дублю "Ювентус" обіграв на виїзді "Інтер" 2:1.

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Свій перший гол португалець забив з пенальті, потужним ударом мало не порвавши сітку воріт "Інтера". А перемогу туринцям Кріштіану приніс, "обікравши" захисника міланців Бастоні та їхнього кіпера Хандановича і спрямувавши м'яч до порожніх воріт.

Зазначимо, що повторна зустріч цих команд відбудеться в Турині 9 лютого. У ній "Інтеру" вже зможе допомогти Лукаку, який пропускав цей поєдинок через одноматчеву дискваліфікацію за сутичку з Ібрагімовичем.

Огляд матчу "Інтер" – "Ювентус" (1:2)

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"Інтер" – "Ювентус" – 1:2
Голи: Мартінес, 9 – Роналду, 25 (пенальті), 35
"Інтер": Ханданович – Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Пінамонті, 86) – Дарміан, Барелла, Брозович (Сенсі, 86), Відаль (Еріксен, 72), Янг (Перішич, 66) – Мартінес, Санчес
"Ювентус": Буффон – Куадрадо, Де Лігт, Деміраль, Алекс Сандро – Бернардескі (Даніло, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабйо, Маккені (К'єлліні, 89) – Кулусевські (К'єза, 89), Роналду (Мората, 77)
Попередження: Янг, 26, Відаль, 38, Санчес, 90+1 – Деміраль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лігт, 47, Артур, 87

Володар другої путівки до фіналу Кубку Італії визначиться в протистоянні "Наполі" і "Аталанти", склад якої днями поповнив Віктор Коваленко. Матчі в цій парі відбудуться 4 і 10 лютого.

Дивіться, як "Ювентус" обігрував у Серії А "Сампдорію"

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відео голів Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин Інтер Італія кубок Італії

Джерело: Сегодня|Спорт

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