Тесть ексгравця Шахтаря загинув на війні

Батько дружини Давида Хочолави з перших днів бойових дій захищав рідний Харків від російських окупантів

Давид і Юлія / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що уламок російського снаряда вбив тренера Шахтаря. І ось нова трагедія у "гірницькій" родині. Загинув тесть колишнього гравця донецького клубу Давида Хочолави.

Як повідомляє сайт Копенгагена, батько дружини футболіста був убитий, захищаючи Україну від російських військ.

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Давид Хочолава народився у Грузії, де й розпочинав свою кар'єру. Потім переїхав до України, виступав за одеський Чорноморець та донецький Шахтар. Влітку минулого року перейшов до Копенгагену.

2020 року Давид одружився на харків'янці Юлії Сидоренко. Щойно почалася війна, Юлія писала у соцмережах, що її батько захищає рідне місто від окупантів.

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