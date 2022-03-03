Уламок російського снаряда вбив тренера Шахтаря

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про загибель працівника клубу

Російські окупанти бомбять мирні українські міста / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Рашистські обстріли українських міст і сіл не припиняються ані вдень, ані вночі. Із закликом припинити безглузду війну звернувся до росіян гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Хотів би звернутися до власників, керівництва та футболістів російських футбольних клубів. Росія здійснила жахливий та віроломний військовий напад на Україну. Країну, в якій кожен з вас бував і якого завжди гостинно зустрічали. Країну, де ви маєте родичів, друзів, знайомих. Країну, де деякі з вас навіть народилися. І цю країну, її людей сьогодні російська армія знищує з усіх видів зброї: буків, градів, артилерією, авіацією, танками.

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Ви стаєте ізгоями. Росія з нації, яка доклала величезних зусиль у перемозі над нацизмом, перетворюється на націю терористів, націю мовчазних боягузів. Сьогодні на Вас дивиться весь світ. І світ чекає від вас дій, які зупинять шаленство. Але ви боїтеся, вам страшно. У спорті страх – це відчуття, яке зводить можливість перемоги нанівець. Ваш страх виступити проти війни в Україні – це зруйновані міста, ваш страх – це тисячі й тисячі смертей серед мирного населення, ваш страх – це загиблі діти та скалічені долі мільйонів людей. Ваш страх виступити проти кривавого режиму – це найбільша ваша поразка.

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Попри те, що ви не віддавали наказу про знищення українців, ваше мовчання – це допомога масовим вбивствам та руйнуванням.

Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління. Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини.

PS: Подивіться, що російські військові роблять з нашими містами!!!" – написав Сергій Палкін у Facebook.

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Раніше ми повідомляли, що вихованець Карпат Віталій Сапіло посмертно отримав звання Героя України. Він був командиром танкового взводу і знищив три десятки одиниць техніки ворога.