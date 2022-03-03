Клуб Романа Яремчука збирає гуманітарну допомогу для України

Португальська команда організує збирання їжі, медичних засобів та речей для новонароджених

Яремчук допомагає українцям / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Лісабонська Бенфіка започаткувала кампанію для допомоги постраждалим громадянам України внаслідок війни з Росією.

З 3 по 5 березня португальський клуб організує збирання їжі, медичних засобів та речей для новонароджених. Потім гуманітарна допомога буде надіслана в Україну, повідомляє sport.ua.

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Участь у записі промо-ролика взяв український форвард Бенфіки Роман Яремчук.

"Дякую за вашу любовь та солідарність. Разом ми допоможемо Україні", – сказав Яремчук.

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