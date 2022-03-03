Клуб Романа Яремчука собирает гуманитарную помощь для Украины

Лиссабонская Бенфика основала кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.
С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств и вещей для новорожденных. Затем гуманитарная помощь будет направлена в Украину, сообщает sport.ua.
Участие в записи промо-ролика принял украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук.
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"Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине", – сказал Яремчук.
Juntos pela Ucrânia! https://t.co/H7KdIUNQoWpic.twitter.com/Z4pYtCgPbJ— SL Benfica (@SLBenfica) March 2, 2022
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