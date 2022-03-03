Моя душа принадлежит Богу! Усик готов убивать россиян

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что будет делать с российскими солдатами, которые пришли на нашу землю.
Ранее жена Усика обратилась к землякам: "Крымчане – ссыкуны!"
"Если они захотят отобрать мою жизнь или жизнь моих близких, то мне придется сделать то же самое с ними. Но я этого не хочу.
Я не желаю стрелять, уносить чью-то жизнь. Однако, если они будут убивать меня, выбора у меня уже не останется.
Моя душа принадлежит Богу, а мое тело и честь – моей стране, моей семье. Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Моя страна и честь для меня важнее чемпионского титула. Так что страха нет, ни капли. Есть просто удивление – как такое может происходить в 21-м веке?" – цитирует Усика CNN.
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