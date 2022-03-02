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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Позор! Агрессора Россию и ее вассала Беларусь допустили к Паралимпиаде

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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2 марта, 14:07
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Правда, в статусе нейтральных спортсменов
Их там как бы нет. Агрессоры выступят в Пекине без флага и гимна
Их там как бы нет. Агрессоры выступят в Пекине без флага и гимна / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на зимних паралимпийских Играх в Пекине.

Вместо того – чтобы исключить.

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И это – на седьмой день полномасштабной войны России и Беларуси против Украины. Позор!

Правда, как сообщает сайт МПК, паралимпийцы из РФ и Беларуси выступят в Пекине в нейтральном статусе без флага и гимна.

Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в общекомандном зачете.

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Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

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Агрессора исключили из ЧМ-2022 по футболу, еврокубков, мирового первенства по фигурному катанию и многих других турниров.

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