Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Крымчане – ссыкуны! Огненная речь жены Усика

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 08:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Екатерина Усик шокирована позицией своих земляков из Крыма, которые боятся высказаться против войны в Украине
Жену Усика разозлили крымчане
Жену Усика разозлили крымчане / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Александр Усик послал трех пропутинских деятелей культуры вслед за "русским военным кораблем". А теперь жена боксера Екатерина обратилась к крымчанам, которые никак не поддерживают Украину в войне с Россией..

"Мы не спим уже неделю. Караулим дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим наши русские братья, которые сильно о нас заботятся и нам помогают. Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут нахрен, наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы пишите в мой телефон, в сторис скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете.

Усик и его жена
Усик и его жена / Фото: Instagram

Реклама

Них** вы не переживаете. Просто ни х*ра вы не переживаете. Я, конечно, не хочу материться, не хочу ругаться, потому что понимаю, что я верующий человек. Мне нельзя просто этого делать. Но ничего, если мы останемся живы, то я схожу в церковь и исповедуюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. Никогда", – цитирует Екатерину sport.ua.

Александр Усик с женой
Александр Усик с женой / Фото: Instagram

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Медальный зачет Олимпиады
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Норвегия НорвегияNO
16
8
13
37
2
flag Германия ГерманияDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеция ШвецияSE
8
5
5
18
6
flag Нидерланды НидерландыNL
8
5
4
17
7
flag Австрия АвстрияAT
7
7
4
18
8
flag Швейцария ШвейцарияCH
7
2
5
14
Все медали
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять