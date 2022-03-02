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Вы – мои Герои! Андрей Шевченко поблагодарил солдат и рассказал о своем фронте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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2 марта, 15:44
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Знаменитый футболист и тренер работает над поддержкой Украины со стороны фондов. Его мама и сестра – в Киеве
Мама и сестра Шевченко остались в Киеве
Мама и сестра Шевченко остались в Киеве / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Вчера перед стартом полуфинального матча Кубка Италии Милан – Интер (0:0, ответный 20 апреля) к зрителям с табло арены "Сан-Сиро" обратился Андрей Шевченко. Он призвал поддержать Украину и остановить войну.

Экс-тренер сборной Украины ответил на вопросы в эфире канала "Украина 24".

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- Правда, что в футбольном мире стопроцентная поддержка Украины?
- Мое обращение было к итальянскому народу. Клуб Милан, в котором я играл, с удовольствием пошел навстречу. Мы должны об этом говорить во всем мире. Я общаюсь со многими телеканалами. Мы все прекрасно понимаем, какая огромная гуманитарная проблема сейчас у нас в Украине. Слышал, что люди не могут выехать. Я сейчас на связи с послами в Италиии, Великобритании, общаюсь с Красным Крестом и фондами для перечисления денег на закупку медикаментов и размещения людей. Будем делать марафоны по сбору средств. Мы должны сделать все, чтобы привлечь фонды и обеспечить необходимым нашу страну.

- Что в футбольном мире говорят о будущем российской сборной?
- Санкции были введены. Этот вопрос закрыт. Россия не будет участвовать ни в одном турнире, ни в футбольном, ни вообще в спорте. Весь мир сегодня от них отвернулся. Как можно поддерживать страну, которая ведет открытую войну?

- Ваши родные в Киеве, держите связь?
- Мои родственники, мама, сестра в Киеве, и никуда не уедут. Они будут там, по мере возможности помогают, делают все, что можно. Они организовываются, уходят в укрытия, пытаются передавать еду. Все сегодня переживают. Хочу поблагодарить всех солдат, всех людей, которые сегодня защищают мою страну – вы мои Герои!

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Андрей Шевченко на митинге в Лондоне
Андрей Шевченко на митинге в Лондоне / Фото: Instagram

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